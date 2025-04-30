60 saniyede ekonomide bugün (30 Nisan 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🏘️Kentsel dönüşüm desteklerinde artış— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 30, 2025
🛩️TEKNOFEST yarın KKTC'de başlıyor
🛢️TPAO VE MOL, Macaristan'da petrol arayacak
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/71sgodkjBA