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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'nda yaptığı sunumun ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (30 Nisan 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
60 saniyede ekonomide bugün (30 Nisan 2025)

Ankara
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