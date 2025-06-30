60 saniyede ekonomide bugün (30 Haziran 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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✈️Erdoğan'dan Türk İHA firmalarına övgü— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 30, 2025
👩💼İşsizlik oranında düşüş
📉Ekonomistlerin haziran enflasyon tahmini belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/p06z6U2qyV