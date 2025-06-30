Dolar
39.83
Euro
46.90
Altın
3,296.39
ETH/USDT
2,476.90
BTC/USDT
107,645.00
BIST 100
9,948.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Adana’nın Kozan ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (30 Haziran 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
60 saniyede ekonomide bugün (30 Haziran 2025)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 10. şehri oldu
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Hadis alimlerini İstanbul'da buluşturan "Sahih-i Buhari Okumaları"nda 1500 katılımcıya belge verildi
Suriye Vakıflar Bakanı Şükri, Türk öğrencileri eğitim için Şam’a davet etti
İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ile rip akıntısı uyarısı

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (30 Haziran 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (30 Haziran 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (27 Haziran 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (26 Haziran 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (25 Haziran 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (25 Haziran 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (24 Haziran 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (24 Haziran 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (23 Haziran 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (23 Haziran 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet