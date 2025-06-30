Dolar
39.83
Euro
46.90
Altın
3,296.39
ETH/USDT
2,476.90
BTC/USDT
107,645.00
BIST 100
9,948.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Adana’nın Kozan ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
logo
Ekonomi

Baykar ihracatta öne çıkmayı sürdürüyor

Son 4 yıldır savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri olan Baykar, 2023'te elde ettiği başarıyı tekrarlayarak 2024'te de Türkiye'deki tüm sektörlerde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 firmadan biri oldu.

Tolga Yanık  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
Baykar ihracatta öne çıkmayı sürdürüyor

İstanbul

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin milli ve özgün SİHA'larını geliştiren Baykar, ihracattaki istikrarlı yükselişini sürdürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Son 4 yıldır kesintisiz olarak savunma ve havacılık sektöründe ihracat lideri olan Baykar, 2024 yılında da Türkiye'nin en fazla mal ihracatı yapan ilk 10 firmasından biri olmayı başardı.

Geçen yıl Türkiye ihracat tarihinde bir ilke imza atarak listeye giren ilk savunma ve havacılık firması olan Baykar, bu yıl da zirvedeki yerini korudu. Bu başarıyla Baykar, Türkiye ihracat tarihinde savunma ve havacılık sektörünü üst üste iki yıl ilk 10'a taşıyan ilk şirket oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde açıklanan listeye göre Baykar, Türkiye'de en yüksek mal ihracatı yapan ilk 10 firmadan biri oldu. Düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen ödülü, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar aldı.

Baykar, 2024'te 1,8 milyar dolarlık ihracat yaptı

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında TİM verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri olan Baykar, bu ünvanını 2024 yılında da sürdürdü.

Baykar, 2023'teki güçlü performansını devam ettirerek 2024'te 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2024'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 4'te 1'ini tek başına yaparak Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.

Küresel ölçekteki başarısını sürdürerek dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 35 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 15 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 10. şehri oldu
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Hadis alimlerini İstanbul'da buluşturan "Sahih-i Buhari Okumaları"nda 1500 katılımcıya belge verildi
Suriye Vakıflar Bakanı Şükri, Türk öğrencileri eğitim için Şam’a davet etti
İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ile rip akıntısı uyarısı

Benzer haberler

Konya, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 10. şehri oldu

Konya, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 10. şehri oldu

Baykar ihracatta öne çıkmayı sürdürüyor

TİM İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni gerçekleştirildi

Sanayi kenti Bursa ihracatta 116 ülkeyi geride bıraktı

Sanayi kenti Bursa ihracatta 116 ülkeyi geride bıraktı
Bayraktar AKINCI, hava hedeflerini KEMANKEŞ 1 ile vurdu

Bayraktar AKINCI, hava hedeflerini KEMANKEŞ 1 ile vurdu

Hayalindeki topraksız tarım makinelerini üreten girişimcinin hedefi ihracat

Hayalindeki topraksız tarım makinelerini üreten girişimcinin hedefi ihracat
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet