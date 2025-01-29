60 saniyede ekonomide bugün (29 Ocak 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🏗️Deprem bölgesine yatırımlar bu yıl yarım trilyon lirayı geçecek— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 29, 2025
🇹🇷🇦🇿🇺🇿Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’dan işbirliği bildirisi
👀 Piyasaların gözü Fed’in faiz kararında
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/hMYkQQF1sx