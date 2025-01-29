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Ekonomi

AJet, Bişkek uçuşlarına 24 Mart'ta başlayacak

AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e uçuşlarının 24 Mart'ta başlayacağını duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
AJet, Bişkek uçuşlarına 24 Mart'ta başlayacak

İstanbul

AJet'in sosyal medya hesabından, Bişkek uçuşlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Tarih ve kültürün harmanlandığı, etkileyici mimarisi ve yeşil alanlarıyla unutulmaz bir deneyim sunan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e 24 Mart itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan haftada 4 sefer ile uçuşlarımıza başlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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