60 saniyede ekonomide bugün (29 Nisan 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🤝 Türkiye ile İtalya ticarette hedef büyüttü— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 29, 2025
📉 İşsizlik ilk kez yüzde 8'in altında
⚡️ Avrupa'daki elektrik kesintileri Türkiye'nin gündeminde
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/fA02dyjBl6