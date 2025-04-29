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Ekonomi

Boğaziçi Üniversitesi, Finans Zirvesi 2025'i düzenleyecek

Boğaziçi Üniversitesi, 10-11 Mayıs'ta düzenleyeceği Finans Zirvesi 2025 ile Türkiye'nin önde gelen finans aktörlerini bir araya getirecek.

Aylin Rana Aydin Kuş  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Boğaziçi Üniversitesi, Finans Zirvesi 2025'i düzenleyecek

İstanbul

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla düzenlenecek zirve, para politikası, bankacılık, yatırım dinamikleri, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi başlıklarda çok sayıda üst düzey ismi buluşturacak.

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Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te yer alan Albert Long Hall'de iki gün boyunca sürecek zirve, Türkiye'nin finansal geleceğini şekillendirmeyi hedefleyen politikaların, uluslararası gelişmeler ışığında değerlendirileceği stratejik bir platform niteliği taşıyor.

Zirvenin ilk gününde, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, para politikaları, küresel sermaye akışları, bankacılık ve finansal teknolojiler gibi konular ele alınacak. İkinci gününde ise Türkiye sanayi ve enerji sektörlerinin değişen küresel finansal mimari çerçevesinde dönüşümü, iş dünyasının belirsizlik ortamında dayanıklılığı ve yatırım fonları başlıkları öne çıkacak.

Boğaziçi Üniversitesi, ulusal ve uluslararası medya organlarının yoğun ilgisiyle takip edilecek zirveyle bilgi üretiminde öncü rolünü sürdürüyor. Finans Zirvesi 2025, üniversitenin akademik, kamusal ve sektörel gündeme yön verme kapasitesinin de önemli bir göstergesi olacak. Akademisyenler, karar vericiler ve özel sektör temsilcileri, iki gün sürecek bu buluşma kapsamında ortak akıl üretme, stratejik fikir paylaşımı ve çok yönlü işbirlikleri geliştirme fırsatı bulacak.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkez Bankası ve Türkiye Varlık Fonu gibi kurumların üst düzey temsilcileri, Türkiye'nin küresel finans sistemindeki yeri ve hedeflenen konumu üzerine sunumlar gerçekleştirecek.

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