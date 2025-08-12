60 saniyede ekonomide bugün (12 Ağustos 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
📊Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlar arttı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 12, 2025
📌Memura yönelik zam teklifi belli oldu
🇺🇸ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/Dlazp3pJaS