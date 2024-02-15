60 saniyede ekonomide bugün (15 Şubat 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🇹🇷🇪🇬Mısır'la ticaret hacmi hedefi 15 milyar dolar— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 15, 2024
🚃Trenler için yerli ve milli sinyalizasyon sistemi geliyor
⚡️İsrail, Gazze'nin enerji kaynaklarını da "işgal" ediyor
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/m9m8YwVO8s