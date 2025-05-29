60 saniyede ekonomide bugün (29 Mayıs 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🛢️Türkiye Petrolleri, Pakistan'da arama yapacak— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 29, 2025
🍒🫑Hallere yeni düzenleme hazırlığı
🇺🇸ABD ekonomisi ilk çeyrekte daraldı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/OYoZzHHdD1