Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oldu

Göksel Cüneyt İğde, Mehmet Emin Gürbüz
23 Temmuz 2026•Güncelleme: 23 Temmuz 2026
Bolu Dağı'nın Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkileri ile Düzce kesiminde yer alan Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Sarıçökek ve Heyelan mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Yer yer sağanak geçişlerinin de olduğu bölgede sürücüler yolda dikkatli ilerledi.
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sis ve yağışa karşı dikkatli seyretmeleri, takip mesafesini korumaları ve yavaş seyretmeleri konusunda uyardı.