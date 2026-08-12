Fransız kulübü Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Süper Kupa'da hem üst üste hem de toplamda 2'nci şampiyonluğuna ulaştı.

Paris Saint-Germain, UEFA Süper Kupa'da peş peşe şampiyonluğa ulaştı Fransız kulübü Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Süper Kupa'da hem üst üste hem de toplamda 2'nci şampiyonluğuna ulaştı.

Son 2 yılın UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi PSG, 2025'ten sonra bu yıl da UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

PSG böylece 1989, 1990 yıllarında Milan ve 2016, 2017'de Real Madrid'den sonra Süper Kupa'da üst üste şampiyonluk sevinci yaşayan 3'üncü takım oldu.

Fransız kulübü ayrıca Milan ve Real Madrid gibi hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Kupa'da arka arkaya mutlu sona ulaşmayı başardı.

Paris ekibi, Şampiyonlar Ligi (2025, 2026) ve Süper Kupa'yı (2025, 2026) 2'şer, Kupa Galipleri Kupası (1996) ve Intertoto Kupası'nı (2001) da birer defa olmak üzere UEFA organizasyonlarındaki 6'ncı şampiyonluğuna ulaştı.

Real Madrid, 6 şampiyonlukla UEFA Süper Kupa'nın en başarılı kulübü ünvanını elinde tutuyor. İspanyol ekibini, 5'er defa mutlu sona ulaşan Barcelona (İspanya) ve Milan (İtalya) izliyor.

Enrique, Süper Kupa'yı 3'üncü kez kazandı

PSG'nin İspanyol çalıştırıcısı Luis Enrique, 2015'te Barcelona'nın, 2025'te de PSG'nin başında kazandığı UEFA Süper Kupa'yı bir defa daha kaldırdı.

56 yaşındaki Enrique böylece Carlo Ancelotti (5 kez), Josep Guardiola'dan (4) sonra Süper Kupa'da 3 şampiyonluk sevinci yaşayan 3'üncü teknik direktör oldu.

UEFA Süper Kupa'da 3 veya daha fazla şampiyonluğu bulunan teknik direktörler şunlar:

Teknik direktör Şampiyonluk Yıllar Takım Carlo Ancelotti (İtalya) 5 2003, 2007, 2014, 2022, 2024 Milan (2), Real Madrid (3) Pep Guardiola (İspanya) 4 2009, 2011, 2013, 2023 Barcelona (2), Bayern Münih, Manchester City Luis Enrique (İspanya) 3 2015, 2025, 2026 Barcelona, PSG (2)

Aston Villa, Avrupa'daki finallerden ilk kez eli boş döndü

Daha önce şampiyonluk maçına çıktığı tüm UEFA organizasyonlarında kupaya uzanan İngiltere'nin Aston Villa takımı, ilk kez sahadan üzgün ayrıldı.

Birmingham ekibi, maç öncesi 1982 Şampiyonlar Ligi, 1982 Süper Kupa, 2001 Intertoto Kupası (çift maç sonunda 5-2) ve 2026 Avrupa Ligi'ndeki finallerde şampiyon olmuştu.

Fransız kulüplerinin 2'nci şampiyonluğu

PSG'nin bu zaferi Fransız kulüplerinin de UEFA Süper Kupa'daki 2'nci şampiyonluğu oldu.

Kupayı müzesine en çok götüren takımlar, İspanya'dan çıktı. İspanyollar, 11'i son 18 yılda olmak üzere Süper Kupa'yı 17 defa kazandı.İspanyol ekiplerini, İngilizler 10, İtalyanlar ise 9 şampiyonlukla takip ediyor.

Paris Saint-Germain, kupasını aldı

Avusturya'nın Salzburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.

PSG'ye galibiyeti getiren golün sahibi Fransız sağ kanat oyuncusu Desire Doue, maçın futbolcusu seçildi.

Mücadeleyi kaybeden Aston Villa'nın oyuncularına, rakip takımın alkışları eşliğinde ikincilik madalyaları verildi.

Aston Villa'nın ardından şampiyon PSG platforma çıktı. Teknik direktör Luis Enrique ve futbolcular, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in elinden madalyalarını aldı.

Devamında UEFA Süper Kupası, PSG kaptanı Marquinhos'un ellerinde yükseldi. Büyük sevinç yaşayan oyuncular ve teknik heyet, kupayla taraftarları selamladı.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery: “Oyuncularım PSG'ye karşı gözlerinin içine bakarak oynayabileceklerini hissettiler”

Kariyerindeki 4'üncü Süper Kupa mücadelesinden de mağlup ayrılan Emery, karşılaşmanın oynandığı Salzburg Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Sezona hazırlık niteliğinde ama bir kupa için mücadele edilen resmi bir maça çıktıklarını dile getiren İspanyol çalıştırıcı, "Maçtan önceki planımız ile sonraki sonuç ve oynama şeklimiz üzerine elbette farklı argümanlar olacak ama çok mutluyum. Çünkü George (Hemmings) ve Brian (Madjo) gibi geçen yıl çalışmalarımıza dahil olan bazı genç oyuncularımızı özlemiştik. Onları oynamaya hazır hale getirmeye ve bugün sergiledikleri performansı göstermelerini sağlamaya çalışıyorduk. Elbette hala yapacak işler var ama bugün bize bizimle oynamaya ve rekabet etmeye yakın olduklarını gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Emery, Süper Kupa maçına ilişkin şunları kaydetti:

"İlk 20 dakikada karakterimizi ortaya koymaya henüz hazır değildik ama 20. dakikadan sonra planımızda tam olarak istediğim şeyi elde ettik. Karakter, oyun tarzı, ikili mücadeleler, yoğunluk, kompakt oyun bakımından istediklerimizi yaptık. Tabii ki sonuç bir kupa için kaybettiğimiz bir fırsat. Bugün bence takım hem taktiksel hem de bireysel olarak harika tepki verdi ve sahada kendilerini iyi hissetti. Oyuncularım PSG'ye karşı gözlerinin içine bakarak oynayabileceklerini hissettiler. Benim için en önemli şey bu. Elbette bu kupayı istediğimi biliyorum ama maçı elimizdeki koşullara göre hazırlamam gerekiyordu. Ama tabii ki maçı nasıl bitirdiğimizden, nasıl oynadığımızdan, nasıl şans bulduğumuzdan, ikili mücadeleleri nasıl kazandığımızdan ve nasıl daha iyi bir sonuç alabileceğimizi bir kenara bırakırsak oyuncularımla gurur duyuyorum."

Somalili hakem Omar Artan'ın kararlarından memnun olup olmadığı sorulan 54 yaşındaki teknik adam, "Hakemlerin ve VAR'ın kararlarına her zaman saygı duyarım. UEFA'nın kararının, benim deneyimime göre farklı ülkelerden bazı hakemleri, genç hakemleri geliştirmeye çalıştıkları bir şey olduğunu düşünüyorum ve buna saygı duyuyorum." yorumunu yaptı.

Emery, son 2 yıldır Avrupa'da ve Fransa'da kazanılmayan kupa bırakmayan PSG hakkında ise "Şu anda kupalar kazanma seviyesindeler ve istikrarlılar. Başarıyı hak ediyorlar. Çok iyi oynuyorlar ve tabii ki uzun süre başarılı olmaya ve unutulmaz takımlar gibi kupaları kazanmaya devam edebilirler." diye konuştu.