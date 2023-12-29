60 saniyede ekonomide bugün (29 Aralık 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🏦TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılamayacak— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 29, 2023
🛃Bu yıl 23,1 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi
🗒️Doğal gazda ocak tarifesinde değişikliğe gidilmedi
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/fhxWPhRq3m