Dolar
29.56
Euro
32.74
Altın
2,062.92
ETH/USDT
2,353.20
BTC/USDT
42,702.00
BIST 100
7,470.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Asrın felaketi

Malatya'da depremzede besicilere büyükbaş hayvan ile ekipman verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da afette hayvanları telef olan besicilere 213 büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Orhan Yoldaş  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
Malatya'da depremzede besicilere büyükbaş hayvan ile ekipman verildi Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Yeşilyurt ilçesi Sütlüce Mahallesi'nde "Besilik Hayvan ve DAP İdaresi Başkanlığı Hayvansal Üretim ve Destek Programı Makine Ekipman Dağıtımı" töreninde yaptığı konuşmada, büyük bir afet yaşandığını ancak hayatın devam ettiğini, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla üreticilere destek verdiğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, bugüne kadar yaklaşık 3 bin 249 küçükbaş ile 340 büyükbaş havyanı üreticilere verdiklerini dile getirerek, "Bugün de hayvanları telef olan 104 yetiştiricimize 213 besilik büyükbaş hayvan dağıtacağız." dedi.

Akar, 400 süt taşıma güğümü, 8 jenerator, 10 bin numune taşıma kabı, 4 bin 300 antibiyotik test kiti, buzdolabı, elektrikli termosifon gibi malzemeleri de üreticilere dağıtacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından üreticilere büyükbaş havyan ile ekipmanlar teslim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Türkiye Süper Kupa final maçına ilişkin açıklama
Yeni yılda alışveriş poşeti 25 kuruştan satılmaya devam edecek
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
Bakan Göktaş: Dijitalleşmenin risklerine karşı çocuklarımızın, ailemizin mahremiyetine sahip çıkmak önem arz ediyor
Van'da "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi

Benzer haberler

Malatya'da depremzede besicilere büyükbaş hayvan ile ekipman verildi

Malatya'da depremzede besicilere büyükbaş hayvan ile ekipman verildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Depremde hayvanlarını kaybeden vatandaşlarımızın bütün bu kayıplarını karşıladık

Depremzede kick boksçu Ali Pusat'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu

Malatya'da yıkılma tehlikesi bulunan bina nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı

Malatya'da yıkılma tehlikesi bulunan bina nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya Teknopark Konteyner Kent'teki çocuklara gönüllülerden eğitim desteği

Malatya Teknopark Konteyner Kent'teki çocuklara gönüllülerden eğitim desteği
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet