60 saniyede ekonomide bugün (28 Mart 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📈Bakan Şimşek'ten dış finansman mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 28, 2025
🔎Ticaret Bakanlığının bayram denetimleri sürüyor
🛫BAYRAKTAR TB3 SİHA'dan yine tam isabet
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/hd7qaMEJOM