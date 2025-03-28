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Ekonomi

Bakan Şimşek, bayram öncesi memleketi Batman'da çocuklarla bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ramazan Bayramı öncesi memleketi Batman'ın Arıca Köyü'ne ziyarette bulundu.

Seda Tolmaç  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Bakan Şimşek, bayram öncesi memleketi Batman'da çocuklarla bir araya geldi

Ankara

Şimşek, aile kabristanını ziyaret ederek anne ve babasının mezarları başında dua etti.

Bakan Şimşek, köydeki çocuklarla da vakit geçirerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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