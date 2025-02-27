60 saniyede ekonomide bugün (27 Şubat 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🤝 Bakan Şimşek, G20'de mevkidaşlarıyla görüştü— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 27, 2025
🚢 Ocak ayı ihracatı belli oldu
📈 ABD büyüme rakamları açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/q0hGqeK9Qk