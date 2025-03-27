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İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şırnak’ta düzenlenen “Sektör Paydaşları Toplantısı”nda konuşuyor.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (27 Mart 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
60 saniyede ekonomide bugün (27 Mart 2025)

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