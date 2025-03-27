60 saniyede ekonomide bugün (27 Mart 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🧑🚒İşsizlik, son 151 ayın ne düşüğünde— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 27, 2025
🗓️Gelir vergisi beyannamelerinde son tarih 7 Nisan
📈ABD'nin son çeyrek büyüme verileri açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/jbXI3aMati