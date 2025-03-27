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Ekonomi

Alman şirketleri için yurt dışında iş yapmak giderek zorlaşıyor

Jeopolitik riskler, ticari engeller ve küresel ekonomideki yavaşlama şirketlerin yurt dışına yatırımını yavaşlatırken, Alman şirketleri için yurt dışında iş yapmak giderek zorlaşıyor.

Bahattin Gönültaş  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Alman şirketleri için yurt dışında iş yapmak giderek zorlaşıyor

Berlin

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), 2600 Alman şirketiyle yurt dışında iş yapmalarına ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yurt dışında faaliyet gösteren Alman şirketlerinin yüzde 58'i son 12 ay içinde ek ticari engellerle karşılaştığını belirtti. Bu, 2012'den beri en yüksek ikinci oran olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl bu oran yüzde 61 düzeyindeydi.

Alman şirketlerin yüzde 59'u yerel sertifikasyon gerekliliklerinden şikayet ederken, yüzde 45'i de artan güvenlik düzenlemelerinin, şeffaf olmayan mevzuatın, yüksek gümrük tarifelerinin planlamayı zorlaştırdığını ve maliyetleri artırdığını kaydetti.

Ankete katılan Alman şirketlerinin yüzde 70'i ABD'nin ticaret politikasının işlerini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Şirketlerin yüzde 23'ü bu yıl dış ticaretin zayıflayacağını, yüzde 15'i ise toparlanacağını tahmin ediyor.

"Washington'dan gelen korumacı sinyaller Alman şirketler için büyük endişe oluşturuyor"

DIHK Dış Ticaret Direktörü Volker Treier, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Başkan Donald Trump yönetimindeki ABD'ye işaret ederek, "Artan ticari engeller ve Washington'dan gelen korumacı sinyaller şirketlerimiz için büyük endişe oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Şirketlerin lokasyonlar için şiddetli ve haksız bir rekabete girdiğini belirten Treier, "Almanya ve Avrupa'daki düzenlemelerin de uluslararası ticareti nasıl zorlaştırdığını giderek daha fazla görüyoruz." dedi.

Treier, Alman şirketlerin acilen pazar fırsatlarını açan ve uzun vadede güvence altına alan net çerçeve koşullara ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Şirketlerin yurt içinde değer yaratma yükünü hafifletmezsek, uluslararası alanda zemin kaybetmeye devam edeceğiz. Dış ticaretin önündeki engeller bir an önce kaldırılmalıdır. Küresel ortam yeterince zorlu, daha fazla bürokrasiyi kaldıramayız." değerlendirmesinde bulundu.

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