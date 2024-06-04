60 saniyede ekonomide bugün (04 Haziran 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🛰️Türksat 6A ABD’ye uğurlandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 4, 2024
🐟Su ürünleri üretiminde rekor
📈Türk lirası reel anlamda son 3 yılın zirvesinde
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/Iig9O7v7VF