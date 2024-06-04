Dolar
32.57
Euro
35.43
Altın
2,317.49
ETH/USDT
3,778.70
BTC/USDT
69,627.00
BIST 100
10,448.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığından bayram öncesi 20 kentte fiyat ve etiket denetimi

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "1 Ocak-31 Mayıs itibarıyla 4 bin 542 markette 85 bin 444 ürünü inceledik, 9 bin 614 aykırılık tespit ettik, yaklaşık 20,9 milyon liralık idari yaptırım uyguladık." dedi.

Fatma Eda Topcu  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Ticaret Bakanlığından bayram öncesi 20 kentte fiyat ve etiket denetimi Fotoğraf: Sude Şahingöklü/AA

İstanbul

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, marketlerde yapılan denetimlerde İstanbul'da 1 Ocak-31 Mayıs itibarıyla 9 bin 614 aykırılık tespit ettiklerini, bunun karşılığında yaklaşık 20 milyon 881 bin 608 liralik idari yaptırım uyguladıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde 20 ildeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına ve etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına bakıldı. Ayrıca manav reyonundaki meyve ve sebzelerin menşei ve geliş fiyatı bilgisi Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrol edildi.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi piyasa denetimlerine yoğun şekilde devam ettiklerini söyledi.

İstanbul'un 17 ilçesinde 46 ekiple denetim yapıldığını belirten Menteşe, şunları kaydetti:

"Ürünlerin fiyat etiketleri var mı yok mu onlara bakıyoruz, fiyat etiketi varsa yönetmeliğe uygun mu diye inceliyoruz. Fiyat değişim tarihi var mı, etikette ürünlere dair ayırt edici özellik var mı onlara bakıyoruz. Bunlar varsa sorun yok. Bir sıkıntı varsa her bir aykırılık için 2024 rakamlarıyla 2 bin 172 TL idari yaptırım uyguluyoruz. Bunlar dışında Perakende Ticaretin Düzenlenmesi hakkında kanun kapsamında da ürünlerin fiyatlarında bir sıkıntı hissediyorsak, o ürüne dair işletmemizden bu ürünün geriye dönük 3 aylık alım satım faturalarını bize getirmesini talep ediyoruz. Burada bir sıkıntı oluşursa da Bakanlığımız bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'muz var, evrakları gereği için oraya gönderiyoruz."

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Menteşe, 31 Mayıs itibarıyla yılın başından bu yana yapılan denetimlerin detaylarını paylaştı.

Menteşe, "1 Ocak-31 Mayıs itibarıyla restaurant ve ve cafelerde yaklaşık 10 bin 988 işletmeyi denetledik. Denetimler sonucunda 26 bin 554 aykırılık tespit ettik. Bunun karşılığında yaklaşık 57 milyon 675 bin 280 TL'lik dari yaptırım uyguladık. Yine aynı dönemde 4 bin 542 markette 85 bin 444 ürünü inceledik, 9 bin 614 aykırılık tespit ettik, bunun karşılığında da yaklaşık 20 milyon 881 bin 608 TL idari yaptırım uyguladık. Bunun yanı sıra haksız fiyat olduğundan şüphelendiğimiz 13 bin 303 ürünle ilgili de işletmelerden alım satım faturalarını talep ettik." ifadelerini kullandı.

Menteşe, tüketicilere, ürünü satın almadan önce fiyat karşılaştırması yapmaları ve sorun halinde Bakanlığa bildirmelerini önerdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı, Uruguay'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımasını kınadı
AYM, Merkez Bankası Başkanının görev süresiyle ilgili düzenlemeyi iptal etti
3 il valiliğinden çalışma süresi dolan TYP’lilere ilişkin açıklama
Oyuncu ve manken Asuman Tuğberk Yolaç toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’de katledilen sadece çocuklar değil, bebekler değil aynı zamanda insanlıktır

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığından bayram öncesi 20 kentte fiyat ve etiket denetimi

Ticaret Bakanlığından bayram öncesi 20 kentte fiyat ve etiket denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri Kurban Bayramı öncesi marketleri denetledi

Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 5 ayda 437,4 milyar lirayı buldu

Ticaret Bakanlığı mayıs ayı veri bültenini yayımladı

Ticaret Bakanlığı mayıs ayı veri bültenini yayımladı
Ticaret Bakanı Bolat: Bu yılın ilk 4 ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,5 azaldı

Ticaret Bakanı Bolat: Bu yılın ilk 4 ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,5 azaldı
Cep çakmakları ve bazı saatlerin ithalatında birim gümrük kıymeti yeniden belirlendi

Cep çakmakları ve bazı saatlerin ithalatında birim gümrük kıymeti yeniden belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet