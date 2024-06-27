60 saniyede ekonomide bugün (27 Haziran 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📊TCMB faiz kararını açıkladı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 27, 2024
🗓️Otomotivde kritik düzenlemelerin süresi uzatıldı
📈ABD büyüme verisi belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/HwvqhYIGZ1