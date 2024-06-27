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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'i resmi törenle karşılıyor.
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Ekonomi

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,4 büyüdü

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,4 büyüdü

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