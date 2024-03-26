60 saniyede ekonomide bugün (26 Mart 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💶EBRD'den deprem bölgesine finansman desteği— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 26, 2024
📈Fitch, TVF'nin kredi notunu yükseltti
🍫Kakaonun ton fiyatı 10 bin doları aştı
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