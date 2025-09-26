60 saniyede ekonomide bugün (26 Eylül 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
📌Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ile ticaret mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 26, 2025
✈️THY’den yeni uçak alımı
💶AMB, dijital avro çalışmalarını genişletiyor
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/dXLC4xMsUb