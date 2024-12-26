60 saniyede ekonomide bugün (26 Aralık 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📉TCMB'den 22 ay sonra ilk indirim— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 26, 2024
🧮Bakan Yumaklı, tarım sayımı için tarih verdi
🚗6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi uzatıldı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/JKs3FOuvWZ