60 saniyede ekonomide bugün (25 Temmuz 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
💬Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayisine ilişkin açıklama— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 25, 2025
💳Kredi kartı faiz oranları indirildi
🫒🍈Mut zeytinyağı ve Kırkağaç kavununa AB'den tescil
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/JciFBUlud3