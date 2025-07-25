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Ekonomi, Savunma sanayisi, IDEF 2025

ASELSAN'ın AR-GE yatırımları artıyor

ASELSAN, TÜBİTAK ile imzalanan AR-GE İşbirliği Protokolü ile "süper teşvik"ten azami şekilde yararlanabilecek.

Mustafa Çalkaya  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
ASELSAN'ın AR-GE yatırımları artıyor Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

AR-GE'ye yaptığı yatırımlarla Türkiye'nin lideri konumunda olan ASELSAN ile TÜBİTAK arasında, IDEF 2025 kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla, AR-GE İşbirliği Protokolü imzalandı.

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Protokole taraflar adına ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın imza attı.

Protokol çerçevesinde ASELSAN'ın Bakanlıktan aldığı "süper teşvik"ten azami şekilde faydalanması için martta TÜBİTAK ile imzalanan AR-GE Protokolü'nde yer alan destek miktarı artırılacak.

ASELSAN'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ve Büyük Ölçekli Yatırımlar Tanıtım Programı kapsamında, Proje Bazlı Yatırım Teşvik (Süper Teşvik) Belgesi takdim edilmişti.

"Attığımız imzayla faaliyetleri uzun dönemli bir AR-GE işbirliğine çevirdik"

Akyol, yaptığı konuşmada, TÜBİTAK, ASELSAN ve diğer savunma sanayi şirketlerinin takım olarak çalıştığını belirterek, "Geliştirdiğimiz yüksek teknoloji ürünlerdeki çok katma değerli AR-GE faaliyetlerini TÜBİTAK'la geliştiriyoruz. Bugün attığımız imzayla bu faaliyetleri uzun dönemli bir AR-GE işbirliğine çevirdik. Oyun değiştiricileri sistemleri, takım olarak çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

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