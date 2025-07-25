Dolar
40.55
Euro
47.61
Altın
3,342.85
ETH/USDT
3,696.30
BTC/USDT
115,866.00
BIST 100
10,696.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi, IDEF 2025

ULAK ve Netaş'tan kablosuz haberleşmede stratejik işbirliği

ULAK Haberleşme AŞ ile Netaş Telekomünikasyon AŞ, kablosuz haberleşme altyapılarında milli çözümlerin geliştirilmesini hedefleyen stratejik işbirliği protokolü imzaladı.

Yunus Türk  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
ULAK ve Netaş'tan kablosuz haberleşmede stratejik işbirliği Fotoğraf: Yunus Türk/AA

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) devam ediyor.

IDEF 2025 kapsamında düzenlenen etkinlikte, ULAK Haberleşme AŞ ile Netaş Telekomünikasyon AŞ arasında kablosuz haberleşme altyapılarında milli çözümlerin geliştirilmesini hedefleyen işbirliği protokolü imzalandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İmzalanan protokol kapsamında; mevcut ve gelecek nesil kablosuz erişim altyapılarının yerli mühendislikle tasarlanması, geliştirilmesi, test edilmesi ve sahaya entegrasyonu hedefleniyor.

ULAK’ın milli 4.5G ve 5G baz istasyonu çözümleri ile Netaş’ın radyo erişim ağları ve savunma haberleşmesi alanındaki teknolojik bilgi birikimi bir araya getirilerek, yüksek güvenlikli ve düşük gecikmeli sistemlerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Yerli tasarım ve üretimle oluşturulacak sabit ve mobil haberleşme altyapıları, sadece yüksek bir teknoloji kazanımı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda tedarik zinciri güvenliği açısından da yüksek bir katma değer sunacak.

Netaş’ın IP tabanlı haberleşme ağları çözümleri ile sunucu, güç sistemleri ve mikrodalga iletim sistemleri, ULAK’ın kamu güvenliği, afet anları ve mobil taktik sahalar için geliştirdiği yerli haberleşme çözümleriyle entegre edilerek, sivil ve askeri tüm kullanıcılar için güvenli ve esnek ağ çözümleri oluşturulacak.

ULAK ve Netaş arasındaki bu işbirliği, savunmadan sivil iletişime uzanan geniş bir yelpazede milli teknolojilerin geliştirilmesini sağlayacak ve Türkiye’nin haberleşme alanındaki stratejik özerkliğini güçlendirecek.

"Telekom operatörleri başta olmak üzere çok sayıda stratejik kullanıcıya hizmet edecek"

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, burada yaptığı konuşmada, imzalanan işbirliği anlaşmasının Türkiye'nin kablosuz iletişim altyapılarında yerli çözümlerin standart hale gelmesine öncülük edeceğine inandıklarını ifade etti.

Kömürcü, "Protokol ile hedeflenen ortak ürün ve sistemler; kamu kurumları, savunma sanayi kuruluşları ve Telekom operatörleri başta olmak üzere çok sayıda stratejik kullanıcıya hizmet edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Netaş Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Dumlu ise bu işbirliğinin yalnızca teknik bir ortaklık olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin dijital bağımsızlık vizyonuna ortak mühendislik ruhuyla katkı sunan bir adım olduğunu aktardı.

Dumlu, "Bu protokol, kablosuz haberleşmede yerli ve milli bir ekosistemin inşası için ULAK ve Netaş arasında süregelen işbirliği açısından yeni ve önemli bir kilometre taşıdır.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çeşme'de 7 saatlik su kesintileri bu gece başlıyor
Marmara Denizi'nde Kınalıada açıklarında bir teknede yangın çıktı
Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor
Orman yangınında şehit olanların araçlarının bulunduğu alanın helikopter görüntüsüne ulaşıldı
Orman yangını şehitlerinden Muharrem Can'ın cenazesi Konya'da defnedildi

Benzer haberler

Teknopark İstanbul ve ULAK’tan yerli 5G ile akıllı ekosistem hamlesi

Teknopark İstanbul ve ULAK’tan yerli 5G ile akıllı ekosistem hamlesi

ULAK ve Netaş'tan kablosuz haberleşmede stratejik işbirliği

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet