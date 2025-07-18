Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Bu yıl savunma sanayisi ihracatı 4 milyar dolara ulaştı

IDEF 2025'in basın tanıtımı yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu yıl 15 Temmuz itibarıyla savunma sanayisi ihracatının 4 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bu senenin ilk 6,5 ayında şirketlerimiz 6 milyar dolarlık sözleşme imzaladı." dedi.
Ankara
Görgün ile savunma sanayisi kuruluşlarının genel müdürleri, 22-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) öncesinde Savunma Sanayi Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Türkiye'nin, savunma sanayisi alanında ihracat yapan ülkeler içinde 11'inci sırada yer aldığını belirten Görgün, ülkenin kısa sürede ilk 10'da yer alacağını hesapladıklarını söyledi.
Görgün, savunma sanayisi alanında 3 bin 500'ün üzerinde firma olduğunu ve bu firmaların önemli kısmının KOBİ'lerden oluştuğunu aktararak, büyük projelerde yüzlerce, bazen bine yakın firmanın görev aldığını anlattı.
Siper Projesi'nde 700'ün üzerinde firmanın faaliyet gösterdiğini aktaran Görgün, her bir projede yerlileşme ve KOBİ'lerin iş paylarını geliştirme adına ayrı sözleşmeler yaptıklarını bildirdi.
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"25 firmaya yaklaşık 25 milyon dolarlık destek verdik"
Görgün, Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı'na ilişkin de bilgi vererek, "Özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalarımıza daha uygun imkanlarla kredi veriyoruz. Firmaların daha ucuz finansmana erişmesini, böylece savunma sanayi firmalarının gelişmesini önemsiyoruz. Geçen yıl 25 firmaya yaklaşık 25 milyon dolarlık destek verdik." dedi.
Teminat üretemeyen firmalara kefalet imkanı sağlayan program oluşturdukların belirten Görgün, "Tedarikçilerimizi destekleyecek modeller geliştirdik. 900 firmamız programa başvurdu. Şu ana kadar 5,7 milyar liralık kullanım gerçekleşti. Teminat üretemeyen tedarikçilerimiz bu programlardan faydalanmış. Firmalara yönelik leasing konusunda da yeni açılımlarımız oldu. Bu tür uygulamalara devam edeceğiz." diye konuştu.
Görgün, geçen seneyi 7,1 milyar dolarlık ihracatla tamamladıklarını anımsatarak, "Bu yıl 15 Temmuz'a kadar olan süreçte savunma sanayi ihracatı 4 milyar dolara ulaştı. Geçen sene aynı dönemde bu rakam 3 milyar dolardı. Bu yıl 6,5 aylık sürede yaklaşık yüzde 33 daha fazla şirketlerimiz ihracat yaptı." değerlendirmesinde bulundu.
"Şirketlerimiz 6 milyar dolarlık sözleşme imzaladı"
Yeni imzalanan savunma sanayi sözleşmelerine ilişkin de bilgi veren Görgün, şöyle devam etti:
"Teslim ettiğiniz miktar kadar yeni sözleşme üretmek de önemli, çünkü burada kullanıcı memnuniyeti ortaya çıkıyor, bu senenin 6,5 ayında şirketlerimiz 6 milyar dolarlık sözleşme imzaladı. Genelde yılın son döneminde savunma sanayisinde mevsimsellik etkisi olur. Rakamlar, bu yılı hem ihracatla hem de yeni sözleşmede geçen yılın üzerinde tamamlayacağımızı gösteriyor."
Görgün, savunma sanayisinde yaklaşık 95 bin çalışan olduğunu bildirerek, "7,1 milyar dolarlık ihracatımızı 95 bine böldüğünüzde yaklaşık 75 bin dolar kişi başı ihracat var. Katma değeri yüksek bir sektör." dedi.
Sektördeki 3 bin 500'ü aşkın şirketin 2 bininin alanında ihracat yaptığını aktaran Görgün, Türkiye'de 54 şehrin savunma sanayisinde ihracat kapasitesi olduğunu kaydetti.
Görgün, sektörde her yıl minimum 5 şirketin dünyadaki ilk 100 savunma sanayi şirketi arasına girdiğine işaret eden Görgün, şirketlerin artık ilk 40'larda 50'lerde yer almaya başladığını söyledi.
Görgün, savunma sanayi şirketlerinin geçen yıl ihracatlarının yaklaşık yüzde 55'ini NATO üyesi ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptığına dikkati çekerek, "Türkiye, geliştirdiği teknolojik ürünlerini, savunma sanayinde ürettiği özgün sistemleri, platformları, alt sistemleri, önemli ölçüde ABD ve NATO üyesi ülkelere ihraç etmiş durumda. Bu sene ilk 6 ayda Türkiye ihracatının ilk 5 sırasındaki ülkenin 4'ü Avrupa ülkesi oldu. Dolayısıyla Türkiye, maliyet etkin, yüksek teknolojili ürünü geliştiriyor. Türkiye bu anlamda süper ligde." diye konuştu.
Savunma sanayisinde ürün ihraç etmenin kolay olmadığına dikkati çeken Görgün, silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) 2018'den beri dünya pazarının yüzde 65'inin Türkiye'ye ait olduğunu söyledi.
Görgün, Başkanlık bünyesinde NATO'ya ilişkin bir müdürlük kurduklarını anımsatarak, "Şirketlerimizin, NATO üyesi ülkeler veya NATO alımlarına ilişkin farkındalığını artırmayı ve düzenlenen ihalelerde yer almalarını amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.
NATO Liderler Zirvesi'nin gelecek yıl Ankara'da gerçekleştireceğini hatırlatan Görgün, "Orada da Savunma Sanayi Forumu oturumunu Başkanlık olarak biz düzenleyeceğiz. İnşallah daha çok farkındalık oluşturarak şirketlerimizin daha fazla sorumluluk almasını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
"IDEF, uluslararası buluşma noktası"
Görgün, IDEF kapsamındaki bazı etkinliklerin İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceğine işaret ederek, "IDEF'i, yerli ve milli mühendisliğimizin, stratejik kararlılığımızın ve teknolojik öz güvenimizin küresel arenada sahnelenmesi olarak değerlendiriyoruz. Savunma sanayimiz stratejik bir güce dönüştü, bunu uluslararası arenada paylaşıyor olacağız. IDEF, Türkiye'nin bu anlamda yön veren bir aktör olduğunu gösteren bir platform." dedi.
IDEF'in, savunma sanayi sektörünün uluslararası bir buluşma noktası haline geldiğine dikkati çeken Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu yıl daha fazla katılımcının, delegasyonun olacağını, yapılan kayıtlardan, bize verilen geri bildirimlerden görüyoruz. Geçtiğimiz sene 187 heyet, 35 civarı bakan ve bakan yardımcısı katılımı olmuştu. 5 binin üzerinde planlı görüşme, yaklaşık 150 sözleşme ve iyi niyet anlaşması olmuştu. Bu sene rakamların bunların çok üzerinde olacağını öngörüyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta fuarımızı, uluslararası teknoloji görünürlüğümüzü birlikte yaşıyor olacağız."
"Fuarı 6 güne çıkardık"
Görgün, bu yıl fuarı 6 güne çıkardıklarını ve ilk 4 günün sadece profesyonellere açık olacağını belirterek, "Son iki gün ise hem profesyonellere hem genç mühendis ve girişimcilere açık olacak. Cumartesi, pazar günleri için yaklaşık 20 bin kişilik kontenjan ayırdık." diye konuştu.
IDEF kapsamında Atatürk Havalimanı'nın da kullanılacağına işaret eden Görgün, IDEF'in, açık ve kapalı alanların kullanılacağı bir fuar olacağını söyledi.
Görgün, fuarın açılış seremonisinin açık alanda yapılacağını bildirerek, şunları kaydetti:
"Açık alanda kara ve hava araçları geçit töreni gösterimi olacak. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla salı günü IDEF'in açılışını yapıyor olacağız. Dinamik bir lansman alanı da oluşturmuş olacağız. Geçtiğimiz yıl 54 ülkeden fuar katılımcısı vardı. Bu sene 96 ülke. Neredeyse iki katı kadar büyüklükte yeni ülke bu fuarda katılımcı olmak istedi. Yaklaşık 70 bin metrekarelik kapalı alan için stant kurulumu gerçekleşiyor. Fuarın, yeni sözleşmeler ve anlaşmalarla bir taraftan kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken dost ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayacağımız, sürdürülebilir ilişkiler kuracağımız önemli bir etkinlik olacağını değerlendiriyoruz."
"KOBİ'lere nakdi kredi desteği sağlayacaız"
Türkiye'nin yüksek teknoloji alanında önemli noktalara geldiğini belirten Görgün, ülkenin, yüksek teknoloji çözümlerini dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaya önem verdiğini söyledi.
Görgün, Avrupa'da havacılıkla ilgili şirketlerle ortaklıklar kurulmaya başlandığını bildirerek, farklı ülkelerdeki yatırımlar ve satış sonrası desteği sağlayabilecek bakım merkezleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktardı.
KOBİ'lere destek için ayırdıkları toplam bütçenin geçen yıl 25 milyon dolar olduğunu, 200'ün üzerinde firmanın başvuru yaptığını aktaran Görgün, 2025 yılı için yapılacak çağrıyı dün imzaladığını, duyurusunu yaparak kısa zamanda başvuruları alacaklarını ve KOBİ'lere nakdi kredi desteği sağlayacaklarını ifade etti.
"Türkiye elektronik harpta dünyada ilk 5 içinde"
Her sıcak çatışma ve gelişmeyi yakından takip ettiklerine, bu süreçlerde var olan ürünlere neler katılabileceğini değerlendirdiklerine işaret eden Görgün, "Elektronik harpta Türkiye dünyada ilk 5 içinde. Ordumuzun ihtiyaç duyduğu, ülkemizin, sınırlarımızın güvenliği için ihtiyaç duyulan her türlü savunma sistemini yerli ve milli üretmek üzere teknoloji ordusu olarak gayretle çalışıyoruz." dedi.
Görgün, savunma sanayisi alanında çok geniş yelpazede çalıştıklarını belirterek, Avrupa'nın ve NATO'nun hava savunma sisteminin mimarisinin kurgulanması için kurulan konsorsiyuma ASELSAN'ın da seçildiğini belirtti. Bunun, geliştirilen sistemler ve teknolojilerin üst düzeyde olduğunun göstergesi olduğuna dikkati çeken Görgün, hava savunma ve füze sistemleri, SİHA'lar ile elektronik harp sistemlerinde gelinen noktanın önemine dikkati çekti.
Görgün, Türkiye'nin, kara araçlarında da dünyada önemli bir oyuncu olduğunu, 50'nin üzerinde ülkeye 5 binin üzerinde kara aracı ihraç ettiğini söyledi.
"Bu sene üç ALTAY tankını teslim edeceğiz"
Bu sene üç ALTAY tankını teslim edeceklerini belirten Görgün, "Firmamız Ankara'da büyük bir tank üretim fabrikası kuruyor. Hem onun açılışı hem de bunların teslimi birlikte yapılacak." ifadesini kullandı.
Görgün, teslim edilen tankların kalifikasyon testlerinin devam ettiğini ve kullanıcının ilave isteklerinin olduğunu aktararak, söz konusu tankların bir milli bayramda teslim edileceğini söyledi.
Dost ve müttefik ülkelerden Pakistan ve Endonezya'nın kendileri için kıymetli olduğuna işaret eden Görgün, iki ülkeyle savunma sanayisi alanındaki karşılıklı görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Pakistan'a savunma sanayi müşaviri atadıklarını anımsatan Görgün, şunları kaydetti:
"Endonezya'ya savunma sanayi müşaviri atanmasına karar verdik, seçimi de yaptık, yakında görevine başlayacak. Endonezya ile şu anda birkaç milyar dolarlık sözleşmemiz var, onun birkaç katı kadar daha yeni sözleşme söz konusu. Pakistan ile benzer şekilde çok yakın işbirliklerimiz, büyük çalışmalarımız var. Teknoloji paylaşımı, birbirimizin savunma sanayisini destekleyici ve güçlendirici faaliyetlerimiz var. Şirketlerimiz kesintisiz ziyaretlere, görüşmelere ve çalışmalara devam ediyor."
ROKETSAN Genel Müdürü İkinci: Ciddi imzalar atmayı düşünüyoruz
Toplantıda konuşan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, IDEF'in, Türk savunma sanayisinin yeteneklerini dünyadaki oyuncularla paylaştığı bir gösteri platformu olduğunu söyledi.
Türkiye'nin yakınında yaşanan çatışma ve krizlerin, bazı teknoloji ve sistemleri ön plana çıkardığına işaret eden İkinci, "ROKETSAN olarak artık IDEF'i dünyayı takip eden değil, savunma sanayisinde 'trend belirleyici' olarak görmek istiyoruz. Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle üzerinde durmuş olduğu balistik füze, seyir füzeleri, hava savunma ve hava-hava füzelerinin lansmanını yapacağız." ifadelerini kullandı.
İkinci, şirketin ihracatta hızlı büyüme potansiyeli olduğunu ve ürünlerine ciddi talep geldiğini belirterek, IDEF'te Türkiye'nin savunma sanayisini ihracat odaklı büyütme noktasında ciddi imzalar atmayı düşündüklerini bildirdi.
ROKETSAN'ın dünyada kabul görmüş önemli oyunculardan biri olduğunu ve pazar payını artırdığını aktaran İkinci, "AR-GE projelerinden prototip, ilk test aşamasına gelmiş 6 yeni ürünümüzü IDEF'te sergileme ve lansmanını yapma fırsatı bulacağız. Bu 6 yeni ürün, kendi alanlarında çok üst düzey teknolojik özelliklere sahip, dünyadaki benzerlerinden de bu özellikleriyle ön plana çıkacak ürünler olacak." diye konuştu.
HAVELSAN Genel Müdürü Nacar: Yeni nesil teknolojilerle ALTAY tankı simülatörü olacak
HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da şirketin bu yıl IDEF'te yapay zeka vizyonunu "gelecek hazır" mesajıyla ortaya koyacağını söyledi.
Etkinlikte, bugüne kadar geliştirdikleri yüksek teknolojileri yapay zeka entegrasyonu ile nasıl daha güçlü hale getireceklerini anlatacaklarını belirten Nacar, yeni yapay zeka teknolojisi MAIN'i 'ADVENT Savaş Yönetim Sistemi'ne entegre ettikleri bakım destek asistanına ilişkin sunumları olacağını anlattı.
Nacar, karar destek mekanizmaları ile insanlı ve insansız sistemlerin iştirak edeceği hibrit harekat ortamının da ilgi çekecek gösterimler arasında yer alacağını bildirerek, şunları kaydetti:
"e-Denizcilik alanında gemi navigasyon sistemimizi ilk defa IDEF'te sergiliyor olacağız. IDEF'te bir başka yenilik de simülatör alanında olacak. Yeni nesil VR gözlüklerinin ve büyük ekranların kullanıldığı ALTAY tankı simülatörü de yer alacak. İnsansız hava, kara ve deniz araçlarıyla hayata geçirdiğimiz dijital birlik konsepti bağlamında BAHA, BARKAN ve SANCAR ürünlerimizin mock-up'larını ve dijital harekat senaryosunu sunuyor olacağız. İnsansız hava aracı BAHA'nın elektronik harp sahasında kullanım konsepti de ilk kez gösterimini yapacağımız ve büyük ilgi çekeceğini düşündüğümüz bir deneyim sunacak."
STM Genel Müdürü Güleryüz: Milli hücumbotumuzun maketi ilk kez sergilenecek
STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de Türk savunma sanayisinin son yıllarda büyük bir atılım gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin sadece bölgesinde değil küresel ölçekte de adından söz ettiren ülke konumuna yükseldiğini söyledi.
IDEF'in, yetkinlikleri sergilemek ve ihracatta yeni kanallar açabilmek için eşsiz bir ortam sağladığını belirten Güleryüz, taktik insansız hava aracı (İHA) sistemlerinde TSK'ya teslimatlara devam ettiklerini ve 15 ülkeye ihracatın gerçekleştiğini bildirdi.
Güleryüz, etkinliğe iyi şekilde hazırlandıklarını aktararak, "Şu ana kadar en yüksek sayıda platform ve ürünü sunduğumuz IDEF olacak. IDEF'te oldukça fazla sayıda yeni ürünün tanıtımı yapılacak. Deniz alanında milli hücumbotumuzun maketi ilk kez STM tarafından sergileniyor olacak." ifadelerini kullandı.
Söz konusu projeyle Türkiye'nin kendi hücumbotunu tasarlama ve hayata geçirme kabiliyetine kavuştuğuna dikkati çeken Güleryüz, sergilenecek diğer ürünlere ilişkin şu bilgileri verdi:
"Taktik İHA alanında ilk defa sergilenecek ürünler arasında KarguFPV dronumuz var. BOYGA-B adını verdiğimiz birden fazla mühimmat taşıyan taktik İHA sistemimizi yine IDEF'te ilk kez sergiliyor olacağız. TUNGA adını verdiğimiz akıllı mühimmatımız var, testleri SSB ile gerçekleştirdik. Bunu da ilk kez sunuyor olacağız."
ASELSAN Genel Müdürü Akyol: Ülkemize, milletimize layık şekilde orada olacağız
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, fuarda yer almaktan dolayı gurur duyduklarını, IDEF'in adete yıl boyunca hazırlandıkları bir düğün olduğunu söyledi.
Bütün çalışmaları vitrine çıkarmak için hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Akyol, "Ülkemize, milletimize layık şekilde orada olacağız. Biz güçlü bir takımız. Kaptanlığını Savunma Sanayii Başkanlığının yaptığı bu takımın ASELSAN en önemli oyuncularından biri. Bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutlayan firmamızın küresel şirket olma vizyonuyla gerçekleştirdiği çalışmaları IDEF'te bir kez daha dünyaya göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
Akyol, fuarda sergilemeyi planladıkları ürünlere ilişkin bilgi vererek, bundan sonraki yolculuklarının artık Türkiye'de yapılamayanı yapmak değil, dünyada yapılamayanı yapmak olduğunu bildirdi.
"Küresel işbirliklerimiz olacak"
Bu kapsamda da ihracat odaklı büyümeyi şirketin ve sektörün en önemli konusu olarak gördüklerine dikkati çeken Akyol, "Bu açıdan IDEF'i dünya ile buluşma noktası olarak değerlendiriyoruz. Burada küresel işbirliklerimiz olacak. Bu ihracat stratejilerimiz çerçevesinde geçtiğimiz yıl 30 ürünü ilk defa ihracat yapma imkanına kavuşmuştuk. İhracat yaptığımız ülke sayısını 93'e ulaştırmayı başarmıştık ve yeni işbirlikleri ve çalışmalarla bunu da arttıracağımızı umuyorum." diye konuştu.
Akyol, 2025 itibarıyla ASELSAN'ın dünyanın borsaya açık en değerli 20 şirketinden biri olduğunu, firmanın küresel çapta marka olan bir şirket haline geldiğini vurguladı.
IDEF'e geniş ürün portföyüyle katılacaklarını bildiren Akyol, şunları kaydetti:
"Fuarda üç lansman programı gerçekleştireceğiz. Fuarın birinci gününde oyun değiştirici yeni nesil harp sistemlerini devletimizin ilgili unsurlarının katılımıyla tanıtacağız. İkinci gün 'Mavi Vatan'ın Yeni Koruyucuları' isimli lansmanımız olacak. Yine burada üç ürünümüzü ilk defa tanıtma imkanı bulacağız. Üçüncü gün ise 'Gök Vatan'ın Yeni Yıldızları' ismiyle törenimiz olacak. Bunların dışında da 20'ye yakın uluslararası ve yurt içi işbirliği ve imza törenleri olacak. Özellikle uluslararası işbirliklerini öne çıkardığımız, yurt içinde de yeni yetenek kazanacak, yeni teknolojileri bize kazandıracak işbirliği anlaşmalarını imzalayacağız."
Fuarda katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe bileşenlerini de sergileyeceklerini belirten Akyol, projenin devletin çelik iradesini yansıtan önemli bir gösterge olarak yerini alacağına dikkati çekti.
Akyol, fuarda elektronik harp, yeni nesil dron engelleme sistemleri gibi birçok ürünü de sergileyeceklerini anlatarak, şöyle devam etti:
"Bu kapsamda ilk defa IDEF'in güvenliğinde de ASELSAN'ın kameraları yer alacak. Fuarda, özellikle 10 milyon doların üzerinde ihracat yapmayı başarmış tedarikçilerimize de ödül törenimiz olacak. Millileştirme faaliyetlerini de bu vesileyle IDEF gündemine taşımış olacağız. Bununla birlikte altı iştirakimiz de ASELSAN'la birlikte IDEF'te oyun değiştirici çözümleriyle yer alacaklar. Biz artık küresel sahnede Türkiye'nin teknoloji devini küresel bir teknoloji devine çevirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Bununla birlikte Milli Teknoloji Hamlemizin kalbinin atacağı IDEF 2025'in ülkemiz için de çok büyük işbirliklerine kapı aralayacağını temenni ediyorum."
TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: TUSAŞ havacılığın süpermarketi
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da dört alanda IDEF'te yer alacaklarını, burada GÖKBEY, HÜRKUŞ ve HÜRJET gibi önemli projeleri sergileyeceklerini söyledi.
AKSUNGUR ile 10 tonluk sınıfta olan yeni helikopterin de lansmanını yapacaklarını aktaran Demiroğlu, "Bu helikopteri yangın söndürme faaliyetleri başta olmak üzere silahlı kuvvetlerimizin önümüzdeki 10-15 yıllık süreç içerisinde yenilemek durumunda kalacağı bütün platformlar için hazırlıyoruz. Aynı zamanda taktik İHA'lar sınıfında olan ürünlerimizi de sergileyeceğiz." bilgilerini verdi.
Demiroğlu, diğer ürünlere ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:
"TUSAŞ'ı yabancı heyetlere havacılığın süpermarketi olarak tanımlıyoruz. Helikopter isterseniz hem ATAK hem de GÖKBEY var. İHA isterseniz hem küçük, orta boyları ve büyük boy AKSUNGUR var. 5. nesil uçağımız KAAN var. Eğitim uçaklarımız, HÜRKUŞ, HÜRJET, modernizasyon projelerimiz, ticari alanda yürüttüğümüz faaliyetlerimiz var. Dolayısıyla havacılık adına ne ararsanız var diyorum. İki tane HÜRJET uçuş yapacak. Aynı zamanda envantere sunduğumuz ATAK T70 helikopterimiz ve özellikle GÖKBEY gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Bunun yanında bir dönemdir beklenen birkaç anlaşmayı da orada imzalayacağız."
Savunma sanayi alanında Türkiye'nin son yıllarda ne kadar büyük bir başarıya sahip olduğunun tüm dünyaya kanıtlandığını vurgulayan Demiroğlu, artık "bunu yapabilir miyiz" sorusunun geçmişte kaldığını dile getirdi.
Demiroğlu, bugün 5. nesil savaş uçağı, SİHA, uçak gemisi, tank, füze, elektronik harp, radar, motor gibi birçok ürünün Türkiye'de yapıldığına işaret ederek, "Geçtiğimiz ay hem TUSAŞ için hem de Türkiye için çok önemli bir anlaşmaya imza attık. Onunla ilgili çalışmalarımız süratle devam ediyor. Bir ay içerisinde nihai hale getirip artık çalışmalarımıza resmi olarak başlayacağız. HÜRJET'in de yine benzer çalışmaları devam ediyor. Bunlarla ilgili haberleri daha sonra paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
ASFAT Genel Müdürü İlbaş: Çok sayıda işbirliği anlaşması imzalayacağız
ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş da savunma sanayinin sadece güvenlik teminatı değil aynı zamanda kalkınma hamlesi olduğuna, firmalarının sadece ürün değil, çözüm ve güven ihraç eden bir kuruma dönüştüğüne dikkati çekti.
İDEF'i Türkiye'nin savunma sanayisinin bir vitrini olarak gördüklerini belirten İlbaş, gemi inşasından modernizasyon çözümlerine, havacılıktan kara sistemlerine kadar geniş bir yelpazede geliştirdikleri ürün ve kabiliyetlerini fuarda göstereceklerini açıkladı.
İlbaş, firma olarak İDEF'te çok sayıda satış, tedarik, temsilcilik için işbirliği anlaşması imzalayacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:
"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla adım atarken, savunma sanayimizin yerli ve milli karakterini daha da güçlendirmek en temel önceliğimizdir. ASFAT olarak biz yalnızca bugünü değil geleceği de inşa ediyoruz. Fabrikalarımız, tersanelerimiz, teknolojik altyapımız ve nitelikli insan gücümüzle Türkiye'nin sanayileşme hedeflerinde öncü bir rol üstlendiğimizi düşünüyoruz. Türkiye Yüzyılı sadece bir hedef değil, bir iddianın, bir kararlılığın adıdır. Biz de bu iddianın taşıyıcısı, bu kararlılığın uygulayıcısı olmaktan gurur duyuyoruz."
TSKGV Genel Müdürü Topçu: Yabancı firmalara yenilenen IDEF'i anlatma fırsatı bulduk
TSKGV olarak IDEF hazırlıklarını 1,5 yıl önce başlattıklarını anımsatan Topçu, fuar alanı yerleşimi, etkinlik ve yabancı heyetlerin katılım planlaması gibi tüm süreçleri dijitalleştirerek, katılımcılara, heyetlere ve ziyaretçilere pratik ve kullanıcı dostu bir fuar deneyimi sunmak adına, fuar yönetim sistemi, katılımcı portalı yazılımları ve mobil uygulama hazırladıklarını anlattı.
Hazırlanma sürecinde, dünyadaki birçok prestijli savunma sanayisi fuarını gezdiklerini aktaran Topçu, farklı fuarları gözlemleyerek tecrübe aktarımında bulunmanın yanı sıra, yabancı firmalara yenilenen IDEF'i anlatma fırsatı bulduklarını dile getirdi.
"IDEF tüm profesyoneller için buluşma noktası"
Topçu, böylece IDEF'e uluslararası katılımları arttırdıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve işbirliği platformu haline gelen IDEF, kara, deniz, havacılık, uzay, ulaşım, güvenlik, lojistik ve levazım alanlarında geniş bir yelpazede ürün ve çözümler sunan, dünya çapında önemli savunma kuruluşları, endüstriyel liderler, askeri personel ve savunma teknolojileriyle ilgilenen tüm profesyoneller için önemli bir buluşma noktasıdır. 900'ün üzerinde yerli ve 44 farklı ülkeden 400'ün üzerinde yabancı olmak üzere fuarımıza 1400'den fazla firma katılacak. Ayrıca fuarımıza devlet davetlisi olarak da 99 ülke ve uluslararası kuruluştan, 219 heyet ve 937 heyet üyesi katılıyor. ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN yani 4 büyük vakıf şirketimiz, ilk defa bu fuarda tek bir salonda olmayacak. Bu şirketlerimizi, farklı salonlara ayırma kararı aldık. Buna diğer katılımcılarımızı da düşünerek, karar verdik. Bu vesilesiyle ziyaretçilerin ve heyetlerin sirkülasyonunun fuar alanına daha dengeli yayılacağına inanıyoruz."
Fuar kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler
Bilal Topçu, IDEF'in geleneksel etkinliklerinden biri olan gemi ziyaretlerinin, bu yıl IDEF Port adıyla Ataköy Marina'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
Topçu, fuarda 14 deniz platformu sergileneceğini, marinada küçük gemiler ve insansız deniz araçları, açık denizde de TCG Anadolu ve diğer savaş gemilerinin yer alacağını kaydetti.
Fuar süreci boyunca katılımcı firmaların, tematik salonlarda kendi ürünlerini sergileyeceğine dikkati çeken Topçu, hava, deniz ve kara araçları, elektronik sistemler, güvenlik, mühimmat, insansız sistemler için özel salonlar olacağını aktardı.
Topçu, fuar kapsamında katılımcı firma temsilcilerini ve heyetleri bir araya getirecek "Network Summit", üniversiteli gençlere ve startuplara yönelik olarak da "Defenders of Tomorrow" isimli bir etkinlik gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.
TEI Genel Müdürü Akşit: 5 değişik uluslararası motorun sözleşmeleri için fırsatlar kovalayacağız
TEI'nin, son yıllarda sadece imalat yapan bir firmadan, özgün yeni ürünler üreten bir firmaya dönüştüğüne işaret eden Akşit, IDEF'in uluslararası işbirlikleri için bir pencere olduğunu söyledi.
IDEF'te ilk defa tarihi bir motorun sunulacağına dikkati çeken Akşit, "Gökyüzünde, Türkiye havacılık tarihinin ilk insanlı uçuşunu gerçekleştiren motorlarımızdan birini, gerçek motoru standımızda görebilirsiniz. Ayrıca geçtiğimiz yıl içinde AKSUNGUR'la 40 bin feet irtifanın üzerine çıkarak dünya rekoru kırmış olan, 45 saat havada tutma becerisi gösteren ve aynı zamanda TB3'ümüzü ANADOLU gemimizden kaldırıp indiren PD-170 motorumuzu göreceksiniz." ifadelerini kullandı.
Akşit, TF-6000 motorunun da stantta sergileneceğini değinerek, bu motorları destekleyecek ekosistemi de geliştirmeye devam ettiklerini dile getirdi.
Uluslararası piyasalara verilen hizmet kapsamında, üretilen parçalar hakkında bilgi veren Akşit, şöyle devam etti:
"IDEF bizim için aynı zamanda yeni iş, pazarlama fırsatları ve uluslararası görüşmeler için pencere açıyor. Bu yıl önceki yıllardan daha yoğun bir trafiğe sahibiz. 7 değişik ülkeden 15 farklı şirket ve kurumla, planlanmış görüşmelerimiz var. İnşallah bunları, fırsata çevirmeye çalışacağız. Bu görüşmelerde, 5 özgün motorumuzu tartışıyor olacağız ve 5 değişik uluslararası motorun sözleşmeleri için fırsatlar kovalayacağız."
Akşit, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve ASFAT ile işbirliği kapsamında ordunun kullandığı Cougar helikopterler motorlarının, 5 yıllık bakım onarım sözleşmesinin de etkinlik kapsamında imzalanacağını sözlerine ekledi.
MKE Genel Müdür Yardımcısı Çelik: Türkiye'nin ilk deniz topu ihracatını yapacağız
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdür Yardımcısı Tolga Çelik, fuarda, çözüm üreten konsept ürünlerini ilk defa sergileyen ve dünyanın hemen her kıtasında müttefiklerle anlaşmalar imzalayan bir MKE'nin görüleceğini söyledi.
Fuarda, insansız deniz aracı PİRANA'yı ilk defa tüm paydaşlarla IDEF'te buluşturacaklarını bildiren Çelik, fuarda yer alacak diğer ürünlere ilişkin de bilgi verdi.
Çelik, MKE'nin bu fuarda sadece ürün yelpazesindeki yeni ürünlerini değil, aynı zamanda süreç iyileştirmeleriyle oluşan değişim ve kurumsal stratejik dönüşüm hareketini de sergileyeceğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:
"MKE'nin sergileyeceği ürünler arasında, mevcut kabiliyetlerimize yeni eklenen sistemler yer alacak. Bunların lansmanlarını, sizlerle beraber fuarda gerçekleştireceğiz. Lansmanını gerçekleştireceğimiz ürünler, yarı otomatik keskin nişancı tüfekleri olacak. Muhtelif çapta kuleye entegre silah sistemleri olacak. Dron teknolojileri, akıllı dron mühimmat ürünleri, yeni nesil ağır kalibre mühimmat sevk sistemleri, dron mühimmatı ve insansız hava aracı tapaları ve kamikaze dron ailesi olacak."
Çelik, MKE'nin, IDEF'te katmanlı drone savunma yapısına yerli ve entegre çözüm üretmiş olarak boy göstereceğini belirterek,75 yıllık seri üretim tecrübesi ve kullanıcı geri bildirimleriyle geliştirdikleri, kullanıcıya birçok avantaj sağlayan, rakiplerinden daha etkili deniz silahlarının da bu fuarda yerini alacağını dile getirdi.
IDEF 2025'e, "Güç Yeniden Tanımlandı, Ezber Bozmaya Geliyoruz" sloganıyla çıktıklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin Avrupa'ya ilk top ihracatını geçen yıl yapan MKE, bu fuarda da Türkiye'nin ilk deniz topu ihracatını yapacak. Muhatap ülke, bu sözleşmemizi duyurmamızı istemiyor. Dolayısıyla sizlere ülke adını paylaşamayacağız ama Türkiye'nin ilk deniz topu ihracatı müjdesini de burada vermiş olalım. Bu fuarda bir kısmını sizlerle şimdiden paylaşamayacak olsak da üç kıtadan müttefiklerimizle imzalayacağımız anlaşmalarımız olacak. Tamamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait olan MKE, ülkemize ve müttefiklerimize büyüyerek, gelişerek güç katmaya devam edecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.