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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamalarda bulunuyor
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (25 Mayıs 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
60 saniyede ekonomide bugün (25 Mayıs 2023)

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