60 saniyede ekonomide bugün (25 Mayıs 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📊Merkez Bankası faiz kararını açıkladı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 25, 2023
🚗Stokçuluk yapan otomobil bayilerine ceza
🇺🇸ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/VPTvAvgnit