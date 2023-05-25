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Ekonomi

ASELSAN, 9,5 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı

ASELSAN, bir uluslararası müşterisi ile 9,5 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
ASELSAN, 9,5 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı

İstanbul

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile uluslararası müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 9 milyon 456 bin 866 dolar olan bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

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