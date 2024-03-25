60 saniyede ekonomide bugün (25 Mart 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🧓Emeklilerin bayram ikramiyeleri için takvim belli oldu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 25, 2024
🏭Türkiye'de işsizlik son 10 yılın en düşük seviyesine indi
🇪🇺AB'den Apple, Alphabet ve Meta'ya soruşturma
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/JXdAykYhGj