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Ekonomi

Asya'nın yeni "milyarderler başkenti" Mumbai oldu

Hindistan'ın Mumbai kenti, 92 milyarderi ile Asya'nın yeni "zenginler başkenti" unvanının sahibi oldu.

Irmak Akcan  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
Asya'nın yeni "milyarderler başkenti" Mumbai oldu

Ankara

Nikkei Asia basın kuruluşunun, merkezi Şanghay'da bulunan Hurun Araştırma Enstitisüne dayandırdığı rapora göre, 92 milyarder ile Pekin'i geçen Mumbai, Asya kıtasındaki en çok milyardere sahip olan şehir oldu.

Enstititünün raporuna göre, New York'ta 119, Londra'da 97 milyarder bulunurken, Mumbai 92 milyarder ile dünya çapında üçüncü sıraya yerleşti.

Hindistan genelinde toplam 271 milyarder bulunurken Mumbai ekonomisi 2023'te yüzde 7,5 büyüdü.

Ülke bazlı değerlendirmelerde Çin, 814 milyarder ile listenin başında bulunurken, bu sayının 2022'ye oranla 155 kişi azaldığı gözlemlendi.

ABD ise 800 milyarder ile ülke milyarder sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

ABD'de ekonomide önde gelenler yapay zeka ve bilişim sektörleri oldu

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, 48 milyar dolar ile listede ilk 30'a girerken Google, Meta ve Microsoft sahiplerinin servetlerinde de "ciddi bir atış" gözlemlendi.

Teknoloji sektöründeki servet artışının yanı sıra, ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in servetinin de 1,2 milyar dolara yükselmesi dikkati çekti.

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