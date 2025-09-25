60 saniyede ekonomide bugün (25 Eylül 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
👀Piyasaların gözü Beyaz Saray'da— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 25, 2025
📉Türkiye’de enflasyon beklentileri geriledi
📨TCMB Başkanı Karahan’dan para politikası mesajı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/I4S84Cu3rV