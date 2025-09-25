Dolar
41.48
Euro
48.53
Altın
3,728.98
ETH/USDT
4,010.30
BTC/USDT
111,462.00
BIST 100
11,366.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray’da karşılayacak ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray’da karşılayacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuşuyor
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (25 Eylül 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
60 saniyede ekonomide bugün (25 Eylül 2025)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü yapıldı
Burdur'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı "karekod uygulaması" kapsamında denetim yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kentsel dönüşüm ve sosyal konut çalışmalarına hız vermeye karar verdik
İstanbul Valiliğinden fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve etiket denetimlerine ilişkin açıklama

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (25 Eylül 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (25 Eylül 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (24 Ağustos 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (23 Eylül 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (22 Eylül 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (22 Eylül 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (19 Eylül 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (19 Eylül 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (18 Eylül 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (18 Eylül 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet