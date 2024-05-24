60 saniyede ekonomide bugün (24 Mayıs 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🎙️Bakan Şimşek'ten kur değerlendirmesi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 24, 2024
⚡️Trakya'da planlanan nükleer santrale ilişkin gelişme
💵Arap Bankalar Birliğinden Türkiye'ye yatırım çağrısı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/j3KxP1Re4J