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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da düzenlenen AK Parti 22. Kuruluş Yıldönümü Programı’na katılıyor.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (24 Ağustos 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
60 saniyede ekonomide bugün (24 Ağustos 2023)

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