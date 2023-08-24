60 saniyede ekonomide bugün (24 Ağustos 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🧓 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere mesaj— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 24, 2023
🏦 Merkez Bankası politika faizini yüzde 25'e çıkardı
💵 Faiz kararı sonrası Türkiye'nin CDS puanı geriledi
🛫 Bayraktar Kızılelma'da geri sayım
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/4Ml2kaFqw7