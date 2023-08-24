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Ekonomi

Sandviç zinciri Subway, Roark Capital'e satıldı

Atlanta merkezli özel yatırım grubu Roark Capital'ın sandviç mağazaları zinciri Subway’ı satın almak üzere anlaşmaya vardığı bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Sandviç zinciri Subway, Roark Capital'e satıldı

Berlin

Subway tarafından yapılan açıklamada, 1965’te kurulan ve 100'den fazla ülkede yaklaşık 37 bin restorana sahip olan Subway, özel sermaye şirketi Roark Capital’ın satın alma teklifini kabul etti.

Subway ve Roark Capital, anlaşmanın şartlarına ve finansal detaylarına ilişkin bir bilgi açıklamazken, Wall Street Journal dün Roark Capital’ın Subway için nihai teklifinin yaklaşık 9,6 milyar dolar olduğunu bildirmişti.

Roark Capital, 37 milyar dolarlık bir varlığı yönetirken, şirket Jimmy John's, Arby's, Baskin-Robbins ve Buffalo Wild Wings gibi restoran zincirlerinin sahibi olan Inspire Brands'ı kontrol ediyor.

Söz konusu satın almanın, Roark Capital'ı dünyanın en büyük restoran işletmecilerinden biri yapması bekleniyor.

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