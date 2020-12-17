Euro
9.50
Dolar
7.76
BIST 100
1,397.84
Altın
1,878.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile baş başa görüştü.
logo
Dünya

Almanya hükümeti, savunma tedarikçisi Hensoldt'un yüzde 25,1 hissesini satın alıyor

Almanya Savunma Bakanlığı, Alman savunma tedarikçisi Hensoldt'un yüzde 25,1 hissesini 450 milyon avroya satın alacağını açıkladı.

Bahattin Gönültaş   | 17.12.2020
Almanya hükümeti, savunma tedarikçisi Hensoldt'un yüzde 25,1 hissesini satın alıyor

Berlin

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Alman Bakanlar Kurulu'nun Hensoldt'un yüzde 25,1 hissesinin ABD merkezli yatırım fonu Kohlberg Kravis Roberts’den (KKR) devralınmasını onayladığı belirtildi.

Bakanlığının açıklamasında, merkezi Münih'te bulunan Hensoldt'un ülkenin savunması ve güvenliği açısından taşıdığı önem vurgulanarak, kilit güvenlik ve savunma teknolojilerinin elde tutulmasının ulusal çıkarlar için önemli olduğunun altı çizildi. Açıklamada, hisseler karşılığında 450 milyon avro ödeneceği bildirildi.

Airbus’ın eski bir alt şirketi olan Hensoldt, sensörler ve şifreleme teknolojisine odaklanırken, Eurofighter jetleri için radar sistemleri, Tornado avcı uçakları için yüksek teknolojili kameralar ve Leopard tankları için periskoplar üretiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Batı Pasifik Direktörü Takeshi'ye göre aşı, Kovid-19 salgınını hemen bitirmeyecek
AB'de Kovid-19 aşılamaları 27 Aralık'ta başlıyor
YÖK aşılama programında üniversitelere de öncelik talep etti
Yeni Zelanda Kovid-19 aşısı için iki ilaç firmasıyla daha anlaştı
Kovid-19 testi pozitif çıkan Macron ile görüşen İspanya Başbakanı Sanchez karantinada

Benzer haberler

Almanya hükümeti, savunma tedarikçisi Hensoldt'un yüzde 25,1 hissesini satın alıyor

Almanya hükümeti, savunma tedarikçisi Hensoldt'un yüzde 25,1 hissesini satın alıyor

Ukrayna ve Türkiye ilişkilerinin 29. yılını kutluyor