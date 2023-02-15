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Ekonomi

AB, Adobe'nin Figma'yı satın alma girişimine inceleme başlattı

Avrupa Birliği (AB), ABD merkezli grafik ve yazılım şirketi Adobe'nin tasarım platformu Figma'yı 20 milyar dolara satın alma girişiminin rekabet kurallarını ihlal edip etmeyeceğini belirlemek üzere inceleme başlattı.

Ata Ufuk Şeker   | 15.02.2023
AB, Adobe'nin Figma'yı satın alma girişimine inceleme başlattı

Brüksel

AB Komisyonu, aralarında Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve Avusturya'nın da yer aldığı çok sayıda Avrupa ülkesinin, Adobe'nin Figma'yı satın alma girişiminin AB kurallarına uygun olup olmadığının incelenmesini talep ettiğini açıkladı.

Söz konusu satın almanın AB kurallarında belirlenen toplam ciro sınırlarını aşmadığı anımsatılan açıklamada, bu nedenle satın alma işlemi için AB'ye bir bildirim yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada, satın alma işleminin Almanya ve Avusturya'daki ulusal sınırları aştığına işaret edilerek, AB iç pazarında ticareti ve rekabeti önemli ölçüde etkileme riski bulunan bir piyasa yoğunlaşmasının üye ülkelerin talep etmesi halinde AB Komisyonu tarafından incelenebileceği kaydedildi.

Satın alma girişiminin özellikle Avrupa ülkelerinde tasarım ve beyaz tahta yazılımlarını önemli ölçüde etkileyebileceği belirtilen açıklamada, AB Komisyonu'nun satın almanın olası sınır ötesi etkilerini incelemeye karar verdiği bildirildi.

Açıklamada, Adobe'den söz konusu satın almayı resmen AB'ye bildirmesi isteneceği, Adobe'nin Komisyon'dan izin almadan işlemini gerçekleştiremeyeceği kayedildi.

Adobe, geçen yıl Figma'yı 20 milyar dolar karşılığında satın alma teklifinde bulunmuştu.

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri dahilinde bulunuyor. AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

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