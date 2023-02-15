Türkiye Sınai Kalkınma Bankasından deprem bölgesine 55 milyon TL'lik bağış kararı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), deprem bölgesine 55 milyon TL bağış yapılmasına karar verdi.
Istanbul
TSKB'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili yıkıcı bir şekilde etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlara destek olunmasına ve ilgili bölgelerde ortaya çıkan ihtiyaçların teminine yönelik olarak AFAD'a 55 milyon TL tutarında bağış yapılmasına ve söz konusu bağışın yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.