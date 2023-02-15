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Ekonomi, Asrın felaketi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankasından deprem bölgesine 55 milyon TL'lik bağış kararı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), deprem bölgesine 55 milyon TL bağış yapılmasına karar verdi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 15.02.2023
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasından deprem bölgesine 55 milyon TL'lik bağış kararı

Istanbul

TSKB'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili yıkıcı bir şekilde etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlara destek olunmasına ve ilgili bölgelerde ortaya çıkan ihtiyaçların teminine yönelik olarak AFAD'a 55 milyon TL tutarında bağış yapılmasına ve söz konusu bağışın yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildiği bildirildi.

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