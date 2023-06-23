60 saniyede ekonomide bugün (23 Haziran 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📈Bakan Mehmet Şimşek’ten “istikrar” mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 23, 2023
🇹🇷Türk yatırımcılar dünyanın her yerinde
🏧Deprem bölgesinde bankacılık hizmetleri kesintisiz sürüyor
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/tAVwGuHLQk