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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (23 Haziran 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
60 saniyede ekonomide bugün (23 Haziran 2023)

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