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Ekonomi

ÇAYKUR mayıs yaş çay bedeli ve budama tazminatını üreticilerin hesaplarına aktardı

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, mayıs yaş çay bedeli ve budama tazminatı olarak 2 milyar 134 milyon 965 bin liranın üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Muhittin Sandıkçı  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
ÇAYKUR mayıs yaş çay bedeli ve budama tazminatını üreticilerin hesaplarına aktardı

Rize

Alim, AA muhabirine, yaş çay alımının 10 Mayıs'ta başladığını, üreticilerden alınan 87 bin 847 ton yaş çay karşılığında hesaplarına yaklaşık 966 milyon 317 bin lira aktarıldığını belirtti.

Geçen yılın çay budama tazminatlarının da hesaplandığını aktaran Alim, "Budama gerçekleştiren yaklaşık 167 bin üreticinin hesabına, 1 milyar 168 milyon 648 bin lira aktarıldı. Üreticilerimiz toplamda 2 milyar 134 milyon 965 bin liralık ödemeyi yarın ilgili banka hesaplarından çekebilecekler." dedi.

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