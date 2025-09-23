60 saniyede ekonomide bugün (23 Eylül 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🌊Taşkın ve kuraklıkla mücadele için yeni proje— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 23, 2025
🛢️KİT'lerde en yüksek ödenek TPAO’nun
📈OECD, Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/ufBQDeQ3YY