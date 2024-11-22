60 saniyede ekonomide bugün (22 Kasım 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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👥İstanbul Energy Forum’da beyin fırtınası— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 22, 2024
🇹🇷Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan enerji mesajı
📈Bitcoin 100 bine dayandı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/tAfENWn4eC