60 saniyede ekonomide bugün (22 Eylül 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🤝Dünya Bankası ile yeşil dönüşüm anlaşması— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 22, 2023
🏭 Çiftçilere destek ödemeleri bugün yapılıyor
🔥 Türkiye ile Rusya arasında doğal gaz mesaisi
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/aH3OwkcQ3d