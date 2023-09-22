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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,48 değer kazanarak günü 8.039,18 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,72 puan artarken, toplam işlem hacmi 133,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,49 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 2,55 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bırakmasına karşın yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğinin sinyalini verdiğini belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın, enflasyonun hedefe yaklaşması için daha katetmesi gereken uzun bir yol olduğunu söylediğini anımsattı.

Analistler, dün ABD'de açıklanan verilere göre, haftalık işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 201 bin ile mart ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini aktararak, iş gücü piyasasının sağlamlığını koruduğunu kaydetti.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 4,51 ile Ekim 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı, 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,20'yi aşarak Temmuz 2006'dan bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Haftaya Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD ve İngiltere'de büyüme, Almanya'da enflasyon, Japonya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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