60 saniyede ekonomide bugün (21 Ocak 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🤝Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinde yeni dönem— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 21, 2025
🏘️Konut satış istatistikleri açıklandı
🚘En çok tercih edilen SUV, Togg T10X oldu
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/CHSb2Q6nWt