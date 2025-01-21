Dolar
35.63
Euro
37.00
Altın
2,727.40
ETH/USDT
3,312.10
BTC/USDT
104,435.00
BIST 100
10,011.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'e uluslararası görev

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO) Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar (GEM) Komitesinin Başkan Yardımcılığına 2025-2026 yıllarında görev yapmak üzere seçildi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'e uluslararası görev

İstanbul

SPK açıklamasına göre, 116 üyesi bulunan IOSCO GEM, IOSCO bünyesindeki en fazla üyeye sahip komite niteliğini taşıyor.

Kuruluş, gelişmekte olan ülkelerin menkul kıymetler ve vadeli işlem piyasalarının gelişiminin ve verimliliğinin artırılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. IOSCO GEM Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Gönül, bu görevi kapsamında IOSCO Yönetim Kurulu’na da dahil olacak.

IOSCO Yönetim Kurulu, IOSCO’nun amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli kararları alarak Başkanlar Komitesi’nin gündemine getiren, icra organı niteliğindeki bir oluşum konumunda bulunuyor.

IOSCO, finansal piyasalarla ilgili diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde faaliyet gösterirken, küresel düzenleyici reform gündemi konusunda özellikle G20 ve Finansal İstikrar Kurulu (FSB) ile birlikte çalışıyor.

Sermaye piyasaları alanındaki en etkin uluslararası yapı niteliğini taşıyan Kuruluş, sermaye piyasaları için küresel standart belirleyici olarak kabul ediliyor.

SPK ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde IOSCO GEM Komitesi Yıllık Toplantı ve Konferansı 17-19 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti.

Toplantılarda sürdürülebilirlik, kripto ve dijital varlıklar, finansal okuryazarlık gibi piyasalarda son yıllardaki önemli gündem maddeleri ele alınmıştı. Etkinliklere yaklaşık 40 ülkenin sermaye piyasası otoritelerinin başkanları ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri katılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
SPK
Bu haberi paylaşın
Yunanistan ve AB'den Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının 149 sanığı yeniden yargılanacak
Hakkari ve Bitlis'te karla mücadele sürüyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Prof. Dr. Canan Karatay, hatalı tedavi uyguladığı iddiasıyla hakim karşısında

Benzer haberler

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'e uluslararası görev

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'e uluslararası görev

SPK'den lisanslama ve sicil tutma esaslarına düzenleme

SPK ile KVKK arasında "İşbirliği ve Bilgi Paylaşımı Protokolü" imzalandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet