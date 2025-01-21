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Ekonomi

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: ABD, Almanya'dan ithalata cezalandırıcı gümrük vergileri getirirse önlemimiz hazır

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, "ABD, Almanya'dan ithalata cezalandırıcı gümrük vergileri getirirse karşı önlemimiz hazır." dedi.

Bahattin Gönültaş  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: ABD, Almanya'dan ithalata cezalandırıcı gümrük vergileri getirirse önlemimiz hazır

Berlin

Habeck, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın düzenlediği "Enerji Zirvesi 2025" konulu konferansta konuştu.

Robert Habeck, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini dünya için "ölümcül bir sinyal" olarak nitelendirerek, Trump'a verilecek en iyi yanıtın yeşil enerjiye yönelik büyüme planlarına bağlı kalmak olduğunu söyledi.

Almanya'nın Trump yönetimine karşı özgüvenli ve kendi kaderini tayin eden bir yaklaşım sergilemesinden yana olduğunu vurgulayan Habeck, "itilip kakılmalarına izin vermek zorunda olmadıklarını" ifade etti.

Habeck, "ABD'nin ülkesinden ithalata cezalandırıcı gümrük vergileri getirmesi halinde karşı önlemin hazır olduğunu" açıkladı.

Robert Habeck, "Biz de hangi tarifeleri uygulamak zorunda kalacağımızı biliyoruz. Bunu istemiyoruz. Bu insanlar için kötü. İlişkilerimiz için kötü, bir bütün olarak bizim için kötü." ifadesini kullandı.

Aynı zamanda 23 Şubat'ta Almanya'da yapılacak erken seçimde Yeşiller Partisinin başbakan adayı olan Habeck, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enerji krizinin ardından ülkesinde enerji ithalatına bağımlılığa ve yüksek maliyetlere karşı en iyi yanıtın yerli yeşil enerji yoluyla kendi kendine yeterlilik olduğunu savunmuştu.

Habeck ayrıca, "Bir sonraki hükümet, trafik ışığı koalisyonunun yaptığı gibi tartışmamalı." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ekonomisine zarar verdiği gerekçesiyle Almanya'nın ticaret fazlası elde etmesini eleştirerek, "Alman otomobillerine ek gümrük vergisi uygulama" tehdidinde bulunmuştu.

Trump etkisi

Yerli üretimi desteklemek için gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını açıklayan Trump, AB'den yapılan tüm ithalata yüzde 10 ya da 20 gümrük vergisi uygulamak istiyor.

Analistler, Trump'ın Avrupa Birliği ithalatına gümrük vergileri yoluyla daha fazla korumacı bir politika uygulamasının ihracata dayalı Alman ekonomisi için iyiye işaret olmadığını belirtiyor.

Trump'ın, Alman sanayisi için ABD'nin önemli bir satış pazarı olarak işlev görmeye devam etmesine izin vermeyeceğini vurgulayan analistler, ABD Başkanı'nın Almanya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gibi Amerikan mallarını daha fazla ithal etmesini talep edeceğini öngörüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ise Almanya'nın, ABD'ye karşı yüksek ticaret fazlasının dengesizliklere yol açarak, küresel ekonomi için bir tehdit oluşturabileceğini düşünüyor.

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